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Пожарные спасли автомобили в загоревшихся гаражах в райцентре в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
08:57, 14 Июня 2021
фото: ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"

Пожарная служба Кемского района сообщила подробности о пожаре, произошедшем в воскресенье в гаражном кооперативе в Кеми.

Сигнал о ЧП поступил в 4.30.  Загорелись гаражи на ул. Береговая.

К тому времени, когда на место прибыли пожарные расчеты, огнем были охвачены три гаражным бокса. Внутри одного из них находился автомобиль ВАЗ 2199. Возникла угроза распространения на соседние гаражи.

На ликвидацию пожара потребовалось почти 2 часа, но огнеборцы смогил предотвратить возгорание остальных боксов.

 

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