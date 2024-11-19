Пожарные спасли человека из загоревшейся квартиры с Петрозаводске

Балкон загорелся утром 21 ноября в расширенном центре города.

Пожар случился в одной из квартир дома 14А по улице Маршала Мерецкова в Петрозаводске. Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии.

Сообщение спасателям пришло в 9.21 утра 21 ноября. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, из квартиры был спасён один человек.

Огонь повредил балкон квартиры. Пострадавших на пожаре не было. Всего в тушении принимали участие девять человек на трех единицах техники.