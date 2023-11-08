Пожарные спасли имущество погорельцев в Кеми

Днем 10 ноября в райцентра загорелся жилой дом.

В четверг, 10 ноября, в 12.57, в доме №46 по улице Ленина в Кеми произошел пожар.



Возгорание ликвидировали шесть спасателей на двух автоцистернах. В 13.09 пожар потушили, говорится в сообщении паблика «ГКУ РК «ОПС по Кемскому району».



Пламя уничтожило здание на площади 31 квадратного метра. Напомним, ранее мы сообщали о сгоревшем дотла жилом здании в деревне Пяльма, из которого пожарные вывели двух человек.