Пожарные спасли имущество погорельцев в Кеми

Днем 10 ноября в райцентра загорелся жилой дом.
В четверг, 10 ноября, в 12.57, в доме №46 по улице Ленина в Кеми произошел пожар.
Возгорание ликвидировали шесть спасателей на двух автоцистернах. В 13.09 пожар потушили, говорится в сообщении паблика «ГКУ РК «ОПС по Кемскому району».
Пламя уничтожило здание на площади 31 квадратного метра. Напомним, ранее мы сообщали о сгоревшем дотла жилом здании в деревне Пяльма, из которого пожарные вывели двух человек.
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