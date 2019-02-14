Пожарные спасли кота в Петрозаводске

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Жители улицы Ключевой несколько раз звонили пожарным с просьбой снять кота с дерева, сообщили в МЧС Карелии.
Вчера, 13 февраля, в 20.14 пожарные выехали на ул. Ключевую, чтоб снять кота с дерева.
Кот застрял на дереве, на высоте третьего этажа, поэтому прибывшие к месту вызова пожарные воспользовались штурмовой лестницей.
Кота спасли.
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