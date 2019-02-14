Пожарные спасли кота в Петрозаводске

Жители улицы Ключевой несколько раз звонили пожарным с просьбой снять кота с дерева, сообщили в МЧС Карелии.

Вчера, 13 февраля, в 20.14 пожарные выехали на ул. Ключевую, чтоб снять кота с дерева.

Кот застрял на дереве, на высоте третьего этажа, поэтому прибывшие к месту вызова пожарные воспользовались штурмовой лестницей.

Кота спасли.