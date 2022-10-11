Пожарные спасли жителей дома на востоке Карелии от взрыва газовых баллонов (ФОТО)

В понедельник в Пудоже загорелись баня и хозпостройки, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

В понедельник, 14 ноября, утром на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в хозяйственных постройках на улице Приозерная в Пудоже.



Спасатели покрыли расстояние в три километра в течение пяти минут. Во время разведки брандмейстеры выяснили, что открытым пламенем горит дощатая баня, дровяной сарай и другие хозпостройки.







Существовала угроза взрыва газовых баллонов и распространение пожара на жилой брусчатый дом.



За 18 минут шесть пожарных потушили пламя на площади более 130 квадратных метров.



