Пожарные три часа тушили гараж в райцентре Карелии (ФОТО)

В Кеми ночью горел гаражный бокс.

В паблике «Пожарная Охрана Кемского района» сообщили о пожаре, который произошел 4 февраля в 02.36 в гаражном боксе в районе дома № 63 на улице Гидростроителей в Кеми. Для ликвидации возгорания привлекались две автоцистерны и шесть спасателей из пожарной части №22.

Справиться с пожаром удалось спустя 3 часа 10 минут.