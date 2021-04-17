Пожарные целый час тушили загоревшийся ночью сарай в Петрозаводске

Возгорание произошло в хозяйственной постройке вблизи частного дома на улице Парниковой, сообщили в МЧС Карелии.

В воскресенье, 18 апреля в 00:26 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (12 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке по адресу: ул. Парниковая у д. 12, сообщили в региональном Управлении МЧС. Этот дом находится вблизи Шуйского шоссе и территории бывшего совхоза «Тепличный».

Пожар был ликвидирован через час, в 01:25.

Напомним, что с 17 апреля постановлением главы Петрозаводска Ирины Мирошник в городе установлен особый противопожарный режим.