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Новости. Общество
12:31, 08 Мая 2019
фото: ИТАР-ТАСС

Пожарные в Карелии работают в рваной и гнилой одежде из-за плохого финансирования

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Пожарные Прионежского района пожаловались депутатам Заксобрания Карелии на жалкое существование.

В повестку парламентского комитета по законности и правопорядку 14 мая внесено на рассмотрение обращение из пожарной части №47 отряда противопожарной службы по Прионежскому району.

Пожарные заявили, что из-за плохого финансирования им приходится буквально выживать: покупать одежду и обувь для работы, подрабатывать между сменами, ремонтировать изношенную технику.

"Ежедневно мы выполняем важную, ответственную и очень опасную работу по обеспечению безопасности населения, - написали в обращении пожарные, - каждую смену мы рискуем жизнью, спасая других. Но условия работы и зарплата по сравнению с пожарными частями ГУ МЧС России по Карелии разительно отличаются, несмотря на то, что мы выполняем одинаково опасную работу. С нашими зарплатами мы вынуждены между сменами работать в других местах, так как на 13,5 тысяч рублей семью не прокормишь".

По словам брандмейстеров, из-за того, что они относятся к республике, а не к МЧС России, они лишены целого ряда льгот – это и ранний выход на пенсию, и зачисление детей в учебные учреждения без очереди, нет у них и премий.

А кроме того, в этом году их дети остались без новогодних подарков.

"Нет дополнительных дней к отпуску за газодымозащитную службу, - говорится в обращении, - техника в отряде старая, а если и пополняется, то только за счет списанной в других частях. Повседневную форму нам выдают раз в 2-3 года. Боевая одежда у большинства наших пожарных рваная и гнилая. Термобелье и "сапоги пожарного" не выдают из-за недостаточного финансирования, вынуждены приобретать на свои деньги".

Несмотря на регулярное недофинансирование, объем работы увеличивается каждый год.

В обращении пожарные просят депутатов рассмотреть вопрос об увеличении зарплат и возвращении льгот.

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Комментарии

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zanoza
2019-05-08 13:30:56
Всё прогнило,даже спецодежда пожарных служб.Докатились до ручки!
Неравнодушный
2019-05-08 13:14:11
Согласен. Без бабла и в гнилой одежде творить добро невозможно.
Мизантроп
2019-05-08 12:56:27
Осиновый кол должен помочь.
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