09:49, 13 Октября 2019
Пожарный из Петрозаводска стал абсолютным чемпионом Санкт-Петербурга по бодибилдингу (ФОТО)
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Артем Ясницкий стал абсолютным чемпионом Санкт-Петербурга и Ленинградской области по классическому бодибилдингу.
Артем Ясницкий раньше жил в Петрозаводске и работал пожарным в одном из пожарно-спасательных подразделений города, а также персональным тренером в тренажерном зале.
Несколько лет назад он переехал в Санкт-Петербург, где также устроился на работу в пожарную часть, и продолжил заниматься бодибилдингом.
В этом сезоне Артем выиграл сразу два престижных турнира – стал абсолютным чемпионом сначала Ленинградской области, а потом и Санкт-Петербурга по классическому бодибилдингу (категория до 175 см).
В настоящее время Артем готовится к выступлению на чемпионате России.
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