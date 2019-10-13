Пожарный из Петрозаводска стал абсолютным чемпионом Санкт-Петербурга по бодибилдингу (ФОТО)

Артем Ясницкий стал абсолютным чемпионом Санкт-Петербурга и Ленинградской области по классическому бодибилдингу.

Артем Ясницкий раньше жил в Петрозаводске и работал пожарным в одном из пожарно-спасательных подразделений города, а также персональным тренером в тренажерном зале.

Несколько лет назад он переехал в Санкт-Петербург, где также устроился на работу в пожарную часть, и продолжил заниматься бодибилдингом.

В этом сезоне Артем выиграл сразу два престижных турнира – стал абсолютным чемпионом сначала Ленинградской области, а потом и Санкт-Петербурга по классическому бодибилдингу (категория до 175 см).

В настоящее время Артем готовится к выступлению на чемпионате России.