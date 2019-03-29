Пожарный из Сегежи спас тонувшего в озере подростка

Командир отделения пожарной части из Сегежи спас провалившегося под лед подростка, сообщается в паблике ФПС четвертого отряда по Карелии.

Как сообщает ведомство, командир отделения 12 пожарно-спасательной части Сегежи Алексей Аксютич прогуливался с коляской со своим маленьким ребенком неподалеку от озера Линдозеро. Он услышал крики о помощи подростков, которые доносились со стороны водоема.

Алексей увидел трех подростков на льду, один из которых на расстоянии около 6 метров от берега провалился под лед и не мог выбраться из полыньи.

Оставив коляску со спящим ребенком на берегу, спасатель бросился на помощь подростку, сумел его вытащить за одежду и доставить на берег.

Сегежское инспекторское отделение ГИМС напоминает, что с 1 апреля выход на лед водоемов запрещен, на сегодняшний день имеются образование промоин на озерах вблизи мостов, начала вскрываться река Сегежа, сейчас идет активное разрушение льда на водоемах. Будьте бдительны, не подвергайте опасности свою жизнь, выход на лед опасен.