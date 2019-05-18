Пожилая пара погибла на озере в Карелии

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В Прионежском районе проводится проверка по факту гибели мужчины и женщины, сообщает СУСК по Карелии.
"Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины и женщины в водах озера Кончезеро", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 74-летний мужчина и 73-летняя женщина без спасательных жилетов на лодке вышли в озеро Кончезеро, где лодка перевернулась, мужчина и женщина утонули. В ходе поисковых мероприятий тела погибших обнаружены.
В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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