Пожилая пара погибла на озере в Карелии

В Прионежском районе проводится проверка по факту гибели мужчины и женщины, сообщает СУСК по Карелии.

"Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины и женщины в водах озера Кончезеро", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 74-летний мужчина и 73-летняя женщина без спасательных жилетов на лодке вышли в озеро Кончезеро, где лодка перевернулась, мужчина и женщина утонули. В ходе поисковых мероприятий тела погибших обнаружены.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.