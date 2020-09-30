Пожилая петрозаводчанка, "приютившая" у себя мигрантов, попала под уголовную статью

Пенсионерка в Петрозаводске осуждена за организацию незаконной миграции, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что 65-летняя женщина в период с декабря 2018 года по февраль 2020 года, желая оказать содействие иностранным гражданам в оформлении документов, необходимых для осуществления миграционного учета в России, незаконно поставила на учет по месту своего проживания четырех граждан ближнего зарубежья. При этом без намерения вступать в какие-либо трудовые отношения она заключала с ними фиктивные гражданско-правовые договоры, дающие право указанным гражданам на законное нахождение на территории России сроком на 1 год. Трудовую деятельность по месту жительства пенсионерки поставленные на учет граждане не осуществляли.

Своими действиями злоумышленница нарушила требования Федерального закона "О миграционном учете иностранных лиц и лиц без гражданства в Российской Федерации", чем лишила органы внутренних дел возможности осуществлять контроль за соблюдением правил миграционного учета.

Приговором Петрозаводского городского суда женщина признана виновной в совершении четырех преступлений. Ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, данное наказание постановлено считать условным сроком на 1 год.