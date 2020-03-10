Пожилая петрозаводчанка заподозрила дочь в крупной краже

В полицию с заявлениями о мошенничестве обратились две горожанки, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Петрозаводска заподозрила родственницу в краже денег со счета.



Полицейским 61-летняя горожанка пояснила, что опасается утраты мобильного телефона и потому, уходя на работу, оставляет его дома. Она предположила, что ее дочь, которая воспитывает детей и большую часть времени находится в квартире, воспользовалась гаджетом пенсионерки для перевода средств. Полицейские обнаружили у заявительницы записи с номерами счетов. И только тогда петрозаводчанка вспомнила, что в январе ей звонили неизвестные и вынудили самостоятельно перевести на посторонние счета свои накопления. Ущерб превысил 132 тысяч рублей.

Во вторник, 10 марта, 58-летняя жительница Петрозаводска, находясь на смене, была встревожена телефонным звонком с номера. Некто, назвав себя менеджером банка, заявил, что на работающую пенсионерку жулики попытались оформить кредит. Женщина продиктовала коды из смс, номер карты и трехзначный код на обратной стороне. Таким образом она лишилась более 42 тысячи рублей.

Ранее мошенники украли у петрозаводчан более 11 млн рублей за месяц.