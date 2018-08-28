Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 28 Августа 2018

Пожилая жена Солнцева испугала своим внешним видом

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
28.08.18 20:00
Диета может повредить мозг женщин, заявили ученые
28.08.18 19:10
В Карелии молодой человек решил заночевать в городской столовой, его обнаружила охрана
28.08.18 18:20
Все новости
Загрузка...

Престарелая жена эпатажного шоумена Гогена Солнцева 70-летняя Екатерина решилась на пластику лица ради мужа.

Женщина не пожалела денег, чтобы обрести вторую молодость. Недавно ее прооперировали в одной из столичных клиник. По словам врачей, операция прошла успешно, пишет "Узнайвсе".

"Катеньке сделали круговую подтяжку лица и подняли веки. В ближайшем будущем она планирует увеличить грудь до 6 размера", - рассказал шоумен в студии программы Андрея Малахова "Прямой эфир", где побывал вместе с женой.

Стоит отметить, что внешний вид Екатерины несколько напугал публику, ведь сейчас лицо и голова женщины полностью закрыты бинтами. Даже щелки для отекших глаз прикрыты солнцезащитными очками, так что узнать Катеньку можно только по голосу.

Многие из присутствующих на шоу решили, что Екатерине ради красоты не следовало так рисковать своей внешностью и здоровьем. Ведь результат работы хирургов не всегда соответствует ожиданиям.

Кстати, поговаривают, что пока Катя лежала в больнице, Гоген развлекался в обществе симпатичных танцовщиц. Сам шоумен отрицает факт измены.

"У меня была встреча с девочками, которые должны были танцевать в шоу-балете. Это была рабочая встреча. Я оценивал их пластику. Там все достаточно прилично", - оправдался он.

Родная дочь Катеньки, которая живет с тремя детьми и испытывает серьезные финансовые проблемы, не понимает поведения матери и осуждает ее.

Редакция uznayvse.ru напоминает, несколько месяцев назад Гоген Солнцев узаконил свои отношения с Екатериной в одном из столичных загсов.

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
28.08.18 20:00
Диета может повредить мозг женщин, заявили ученые
28.08.18 19:10
В Карелии молодой человек решил заночевать в городской столовой, его обнаружила охрана
28.08.18 18:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2018, 14:05
Как сохранить нормальное артериальное давление до старости
22.08.2018, 16:23
"Надеялся, что все обойдется"
22.08.2018, 07:15
ВИДЕО: Балконная рама рухнула с пятого этажа и разбилась в Петрозаводске
23.08.2018, 07:25
Карелия возглавила рейтинг самых экстремистских регионов России
21.08.2018, 11:22
ВИДЕО: Автомобиль жестко сбил женщину на "зебре" в Петрозаводске
21.08.2018, 12:33
ФОТО: Ветер начал валить деревья во дворах Петрозаводска

Аналитика

27.08.2018 14:54
Обществоведение
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 6
Управляющий пенсионным фондом Карелии Николай Левин рассказал, кого не коснется повышение пенсионного возраста, а кто имеет право на досрочный выход.
"Надеялся, что все обойдется" 2
22.08.2018 16:23
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Финансовая задачка для родителей: собрать ребенка в школу
22.08.2018 10:00
Без смирения и апатии 1
21.08.2018 09:17
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:00
Без политики
Робот – это не игрушка
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
архив чтиво

Медиа

Фестиваль красок в Петрозаводске
27.08.2018 10:57
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»