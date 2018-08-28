Пожилая жена Солнцева испугала своим внешним видом

Престарелая жена эпатажного шоумена Гогена Солнцева 70-летняя Екатерина решилась на пластику лица ради мужа.

Женщина не пожалела денег, чтобы обрести вторую молодость. Недавно ее прооперировали в одной из столичных клиник. По словам врачей, операция прошла успешно, пишет "Узнайвсе".

"Катеньке сделали круговую подтяжку лица и подняли веки. В ближайшем будущем она планирует увеличить грудь до 6 размера", - рассказал шоумен в студии программы Андрея Малахова "Прямой эфир", где побывал вместе с женой.

Стоит отметить, что внешний вид Екатерины несколько напугал публику, ведь сейчас лицо и голова женщины полностью закрыты бинтами. Даже щелки для отекших глаз прикрыты солнцезащитными очками, так что узнать Катеньку можно только по голосу.

Многие из присутствующих на шоу решили, что Екатерине ради красоты не следовало так рисковать своей внешностью и здоровьем. Ведь результат работы хирургов не всегда соответствует ожиданиям.

Кстати, поговаривают, что пока Катя лежала в больнице, Гоген развлекался в обществе симпатичных танцовщиц. Сам шоумен отрицает факт измены.

"У меня была встреча с девочками, которые должны были танцевать в шоу-балете. Это была рабочая встреча. Я оценивал их пластику. Там все достаточно прилично", - оправдался он.

Родная дочь Катеньки, которая живет с тремя детьми и испытывает серьезные финансовые проблемы, не понимает поведения матери и осуждает ее.

Редакция uznayvse.ru напоминает, несколько месяцев назад Гоген Солнцев узаконил свои отношения с Екатериной в одном из столичных загсов.