Пожилая женщина попала под колеса автомобиля во дворе Петрозаводска

Автомобиль сбил пожилую женщину в центре карельской столицы, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во дворе дома №10 по улице Горького в субботу в 15.20 водитель Opel Astra при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 79-летнюю женщину.

Женщина получила травмы.