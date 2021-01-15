Пожилая женщина умерла в Карелии от пневмонии при отрицательном тесте на COVID-19

В Карелии, начиная с апреля прошлого года, от внебольничной пневмонии умерли 107 человек, сообщили в Оперштабе по коронавирусу.

В Карелии 33 человека за сутки попали в стационары с внебольничной пневмонией.



По данным Оперштаба, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4145 пациентов, 107 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: женщина 1932 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный.



В Оперштабе напоминают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки подтверждены три летальных исхода от коронавирса.