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Пожилая женщина умерла в Карелии от пневмонии при отрицательном тесте на COVID-19

Новости. Общество
10:50, 16 Января 2021
фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии
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В Карелии, начиная с апреля прошлого года, от внебольничной пневмонии умерли 107 человек, сообщили в Оперштабе по коронавирусу.

В Карелии 33 человека за сутки попали в стационары с внебольничной пневмонией.

По данным Оперштаба, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4145 пациентов, 107 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: женщина 1932 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный.

В Оперштабе напоминают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки подтверждены три летальных исхода от коронавирса.

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