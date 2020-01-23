Пожилая жительница Карелии обогатила мошенников

В полицию Сегежского района с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница, сообщили в МВД Карелии.

Пожилая женщина ответила на звонок с незнакомого номера.



Незнакомец представился работником банка и произнес известную фразу: "По Вашей карте зарегистрирована подозрительная активность".



Сегежанка забеспокоилась, но ее успокоили, сказав, что проблему можно решить. Женщина продиктовала мошенникам данные банковской карты. После чего со счета списалось более 67 тысяч рублей.

Пенсионерка рассказала полицейским, что знала о случаях мошенничества, но растерялась в стрессовой ситуации и поверила телефонным мошенникам.

Ранее мошенники украли у жительницы Петрозаводска более 100 тысяч рублей.