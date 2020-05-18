Пожилая жительница Карелии осталась без денег после переписки с "подругой"

В полицию Суоярвского района обратилась 60-летняя местная жительница, сообщили в МВД Карелии.
Пенсионерка в соцсети получила сообщение от подруги. Та рассказала, что известный банк проводит акцию и дарит 4 тысяч рублей. Пенсионерку убедили отправить реквизиты карты и код из смс.
Со счета женщины пропало четыре тысячи рублей. Как выяснилось, аккаунт подруги был взломан злоумышленниками.
Проводится проверка.
Полиция Карелии напоминает, что реквизиты карты и коды из смс никому нельзя называть и пересылать.
Ранее мошенник обманул жителя Карелии, мечтавшего о новом мотоблоке.
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