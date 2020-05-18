Пожилая жительница Карелии осталась без денег после переписки с "подругой"

В полицию Суоярвского района обратилась 60-летняя местная жительница, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерка в соцсети получила сообщение от подруги. Та рассказала, что известный банк проводит акцию и дарит 4 тысяч рублей. Пенсионерку убедили отправить реквизиты карты и код из смс.

Со счета женщины пропало четыре тысячи рублей. Как выяснилось, аккаунт подруги был взломан злоумышленниками.

Проводится проверка.

Полиция Карелии напоминает, что реквизиты карты и коды из смс никому нельзя называть и пересылать.

Ранее мошенник обманул жителя Карелии, мечтавшего о новом мотоблоке.