890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Экскаватор прошелся по ледовым скульптурам в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО) 3
10.02.2020 19:41
Власти Карелии предлагают гражданам сообщать о пустующих квартирах 4
10.02.2020 16:05
Около 60 орудий лова изъяли у браконьеров из Карелии 1
10.02.2020 18:20
Бывшие супруги спорят из-за предприятия из ФЦП к 100-летию Карелии 1
Сегодня 12:42

Пожилая жительница Карелии потеряла деньги из-за неумения дочери пользоваться банкоматом

Новости. Криминал
11:38, 11 Февраля 2020
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
Загрузка...

Жительница Калевальского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

Женщина сообщила, что с карты ее пожилой мамы украли деньги. 

Выяснилось, что пенсионерка отдала банковскую карту дочери, попросила снять деньги и купить продукты. По пути в банк та встретила приятельницу и попросила помочь обналичить деньги, так как сама пользоваться банкоматом не умела.

Подруга согласилась, взяла карту, спросила пин-код, проверила баланс и сняла 3 тысячи рублей. По пути домой к девушкам присоединился сожитель помощницы. 

Влюбленная пара украла карту у пенсионерки, пока та не видела. Злоумышленники сняли с карты 2 тысячи рублей и планировали снять еще 40 тысяч рублей, но не успели.

Подозреваемые, 37-летняя женщина и ее сожитель, предстанут перед судом.

Ранее лже-сотрудник банка выманил у жительницы Петрозаводска 145 тысяч рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-02-11 11:46:59
Стабильная самобытность.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
06.02.2020, 17:13
Министр транспорта Карелии задержан по подозрению в получении взятки
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
08.02.2020, 11:09
Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске
04.02.2020, 17:15
Стало известно, кто стал жертвами страшной аварии на трассе в Карелии
06.02.2020, 18:17
Правоохранители рассказали, какую взятку дали министру транспорта Карелии

Аналитика

07.02.2020 14:25
Тема недели
Камера вместо квартиры в Испании 11
Один из самых обеспеченных карельских министров Алексей Кайдалов дорого обойдется имиджу республиканской власти.
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
07.02.2020 11:40
Не торговые войны, а торговый мир 1
06.02.2020 09:06
"Все бы отдал, чтобы этого не видеть" 2
05.02.2020 22:16
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:51
Без политики
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
SELA – это российский бренд одежды с почти тридцатилетней историей.
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 3
06.02.2020 14:54
Акела не промахнулся 13
05.02.2020 15:30
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2020" в Петрозаводске
10.02.2020 07:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»