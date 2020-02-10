Пожилая жительница Карелии потеряла деньги из-за неумения дочери пользоваться банкоматом

Жительница Калевальского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

Женщина сообщила, что с карты ее пожилой мамы украли деньги.

Выяснилось, что пенсионерка отдала банковскую карту дочери, попросила снять деньги и купить продукты. По пути в банк та встретила приятельницу и попросила помочь обналичить деньги, так как сама пользоваться банкоматом не умела.



Подруга согласилась, взяла карту, спросила пин-код, проверила баланс и сняла 3 тысячи рублей. По пути домой к девушкам присоединился сожитель помощницы.

Влюбленная пара украла карту у пенсионерки, пока та не видела. Злоумышленники сняли с карты 2 тысячи рублей и планировали снять еще 40 тысяч рублей, но не успели.

Подозреваемые, 37-летняя женщина и ее сожитель, предстанут перед судом.

Ранее лже-сотрудник банка выманил у жительницы Петрозаводска 145 тысяч рублей.