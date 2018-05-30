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Новости. Криминал
14:55, 30 Мая 2018

Пожилая жительница Петрозаводска лишилась сумки на улице

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Ранее судимый грабитель промышлял в разных районах города.

Как сообщили в МВД Карелии, в дежурную полиции Петрозаводска 29 мая поступило заявление от 67-летней горожанки. Женщина сообщила, что на улице Фрунзе неизвестный мужчина отобрал у нее сумку с банковскими картами, документами и деньгами.

Незамедлительно на место были направлены наружные наряды и следственно-оперативная группа, а также кинолог со служебной собакой. Полицейские установили приметы злоумышленника и направление, в котором он скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее судимый 41-летний житель Петрозаводска У него была изъята часть похищенного имущества. Кроме того, сотрудники полиции установили, что днем раньше мужчина совершил аналогичное преступление на улице Попова, похитив у петрозаводчанки кошелек с деньгами, документами и банковскими картами.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 161 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Проверяется его причастность к совершению других подобных преступлений на территории Петрозаводска.

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