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Пожилого грибника, заблудившегося в Карелии, не могут найти уже пятые сутки

Новости. Происшествия
16:10, 11 Августа 2020
фото: © МВД Карелии
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Полиция Пряжинского района разыскивает пропавшего в лесу грибника, сообщили в МВД Карелии.

Утанавливают местонахождение 67-летнего Александра Б., который 6 августа из СНТ "Койдо" ушел за грибами между озерами Черное и Угольное. 

Приметы: рост 175-180 см, среднего телосложения, был одет в черный джемпер, синие брюки, имел серую кепку, был обут в черные сапоги.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями, которые могут помочь в розыске гражданина, незамедлительно сообщать сведения по номерам телефонов: +7911-435-24-91, в дежурную часть ОМВД России в Пряжинском районе 8-814-56-32960.

Напомним, за полторы недели в Карелии заблудились 20 грибников.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-11 16:55:57
Между Матросами и Лососинным озером места глухие. Ходил там когда-то. Люди периодически теряются. Даже с продуктами после недельного скитания выжить трудно. Один раз там видел медведицу с двумя медвежатами. Удачи заблудившемуся.
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