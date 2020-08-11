Пожилого грибника, заблудившегося в Карелии, не могут найти уже пятые сутки

Полиция Пряжинского района разыскивает пропавшего в лесу грибника, сообщили в МВД Карелии.

Утанавливают местонахождение 67-летнего Александра Б., который 6 августа из СНТ "Койдо" ушел за грибами между озерами Черное и Угольное.



Приметы: рост 175-180 см, среднего телосложения, был одет в черный джемпер, синие брюки, имел серую кепку, был обут в черные сапоги.



Полиция просит всех, кто располагает сведениями, которые могут помочь в розыске гражданина, незамедлительно сообщать сведения по номерам телефонов: +7911-435-24-91, в дежурную часть ОМВД России в Пряжинском районе 8-814-56-32960.

Напомним, за полторы недели в Карелии заблудились 20 грибников.