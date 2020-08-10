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За полторы недели в Карелии заблудились 20 грибников

Новости. Общество
15:19, 11 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Сейчас в республике ведутся поиски четырех потерявшихся людей, сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

С 1 по 11 августа в лесах Карелии потерялись 20 грибников, трое из которых – дети, а восемь – пенсионеры.

Для жителей Карелии сейчас в самом разгаре сезон сбора ягод и грибов, а для спасателей это время поиска пропавших. 

Сейчас в республике ведутся поиски четырех потерявшихся людей. Родственники и службы спасения не теряют надежды и продолжают поиски.

За 2020 год в лесах республики потерялись 50 человек, и только 11 благополучно вернулись домой самостоятельно.

Напомним, потерявшуюся  в лесу в Суоярви пенсионерку нашли спящей и измотанной спустя несколько дней.

Напоминаем, отправляясь в лес, надевайте яркую одежду, берите с собой запас питьевой воды, компас, свисток, спички или зажигалку и обязательно полностью заряженный мобильный телефон. Не будьте слишком самонадеянны – не пренебрегайте простыми правилами.

 

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