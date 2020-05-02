Велосипедиста сбили на дороге в Петрозаводске

Авария произошла в столице Карелии на пересечении улиц Шотмана и Чапаева.

По данным ГИБДД, 2 мая в 10.31 водитель автомобиля Opel Zafira при повороте направо не уступил дорогу велосипедисту, совершив на него наезд. В результате ДТП 56-летний велосипедиста получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

В Госавтоинспекции Карелии напомнили водителям, что с наступлением теплых дней на дороги стали чаще выезжать велосипедисты, в том числе дети. Управляя автомобилем, необходимо быть предельно внимательным, а во время остановки, перед открытием дверей, убедиться, что автомобиль не объезжает велосипедист или мотоциклист.

Ранее пьяного скутериста поймали в поселке Карелии.