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Велосипедиста сбили на дороге в Петрозаводске

Новости. Происшествия
09:29, 03 Мая 2020
фото: https://vk.com/gibddkareliya
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Авария произошла в столице Карелии на пересечении улиц Шотмана и Чапаева.

По данным ГИБДД, 2 мая в 10.31 водитель автомобиля Opel Zafira при повороте направо не уступил дорогу велосипедисту, совершив на него наезд. В результате ДТП 56-летний велосипедиста получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

В Госавтоинспекции Карелии напомнили водителям, что с наступлением теплых дней на дороги стали чаще выезжать велосипедисты, в том числе дети. Управляя автомобилем, необходимо быть предельно внимательным, а во время остановки, перед открытием дверей, убедиться, что автомобиль не объезжает велосипедист или мотоциклист.

Ранее пьяного скутериста поймали в поселке Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2020-05-03 12:35:34
А что, 56 лет - это теперь пожилой? Приехали.
кир
2020-05-03 09:44:14
Пожилые уже без реакции и эрекции должны дома сидеть на жопе и не раздражать коронавируса.
Михаил Сав-Кин
2020-05-03 12:13:05
кир, Грамотно, грамотно. А сам выполняешь?
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