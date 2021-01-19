Пожилой мужчина скончался в Петрозаводске от пневмонии

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умер 79-летний мужчина, сообщили в оперштабе республики.

За сутки 31 человек госпитализирован с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4264 пациента, 109 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: скончался мужчина 1941 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный.

В оперштабе напоминают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.