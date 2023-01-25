Пожилой водитель положил автомобиль на крышу на дороге в районе Карелии (ФОТО)

В Олонецком районе 78-летний водитель перевернулся на автомобиле, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 26 февраля, в 14.20 в Олонецком районе, на 19 км автодороги 86К8, автомобиль Lada Granta перевернулся на крышу.

По информации ГИБДД Карелии, за рулем Lada Granta находился 78-летний водитель, который не пострадал в ДТП.

На место происшествия выезжал личный состав ПЧ-35 по охране Олонца — 5 человек. Спасатели отключили аккумулятор, убрали автомобиль с дороги и организовали бесперебойный проезд.