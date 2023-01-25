Пожилой водитель положил автомобиль на крышу на дороге в районе Карелии (ФОТО)

В Олонецком районе 78-летний водитель перевернулся на автомобиле, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшее воскресенье, 26 февраля, в 14.20 в Олонецком районе, на 19 км автодороги 86К8, автомобиль Lada Granta перевернулся на крышу.
По информации ГИБДД Карелии, за рулем Lada Granta находился 78-летний водитель, который не пострадал в ДТП.
На место происшествия выезжал личный состав ПЧ-35 по охране Олонца — 5 человек. Спасатели отключили аккумулятор, убрали автомобиль с дороги и организовали бесперебойный проезд.
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