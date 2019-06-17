ВИДЕО: Пожилой водитель спровоцировал групповое ДТП в Петрозаводске

На Древлянке столкнулись три автомобиля, пострадали два человека, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

В воскресенье в 17.10 на Лососинском шоссе в районе Древлянского кольца 61-летний водитель Citroen врезался в двигавшийся в попутном направлении Ford, который от столкновения отбросило на остановившийся автомобиль Skoda.

После ДТП водитель Citroen был госпитализирован, пассажиру Ford назначено амбулаторное решение.

Момент столкновения зафиксировали камеры видеонаблюдения компаний "Ситилинк" и "Сампо.ру".