ВИДЕО: Пожилой водитель спровоцировал групповое ДТП в Петрозаводске

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На Древлянке столкнулись три автомобиля, пострадали два человека, сообщает ЕДДС Петрозаводска.
В воскресенье в 17.10 на Лососинском шоссе в районе Древлянского кольца 61-летний водитель Citroen врезался в двигавшийся в попутном направлении Ford, который от столкновения отбросило на остановившийся автомобиль Skoda.
После ДТП водитель Citroen был госпитализирован, пассажиру Ford назначено амбулаторное решение.
Момент столкновения зафиксировали камеры видеонаблюдения компаний "Ситилинк" и "Сампо.ру".
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