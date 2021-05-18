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Пожилой водитель в Карелии не успел среагировать и сбил подростка на велосипеде

Новости. Происшествия
12:36, 19 Мая 2021
фото: © Газета "Новости Костомукши"
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В Костомукше подросток на велосипеде вылетел на пешеходный переход и попал под машину, сообщили в Костомукшском отделе ГИБДД.

Сегодня утром, 19 мая, в 8:10 в Костомукше у пересечения бульвара Лазарева и КСЦ «Дружба» произошло ДТП с участием юного велосипедиста, сообщается в паблике газеты "Новости Костомукши" со ссылкой на районный отдел Госавтоинспекции.

Так, 75-летний водитель Mitsubishi на пешеходном переходе сбил 13-летнего подростка. Велосипедист не спешился перед пересечением проезжей части по переходу, водитель не успел среагировать.

Пострадавший подросток доставлен в больницу.

Отдел ГИБДД Костомукши обращается к детям и родителям: пересекать дорогу на пешеходном переходе можно, только спешившись с велосипеда, самоката, санок или других малых транспортных средств.

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