Пожилой водитель в Карелии завалил «китайца» и травмировал свою пассажирку

Авария произошла 30 июня в Олонецком районе республики, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Олонецком районе на 329 км автодороги «Кола» 30 июня в 15.30 опрокинулся автомобиль Lifan. За рулем его находился 74-летний водитель, который, выполняя обгон, не убедился в безопасности маневра. Мужчина не справился с управлением, автомобиль опрокинулся.

В результате аварии травмы получила 71-летняя женщина-пассажир. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее стало известно, что вечером 2 июля в Костомукше мотоциклист не удержал машину на дороге и получил травмы.