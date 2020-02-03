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Пожилой житель Карелии ушел из дома и не вернулся

Новости. Происшествия
17:08, 03 Февраля 2020
фото: © pixabay
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Мужчина ушел из дома 29 января, сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В Питкяранстком районе в деревне Койриноя 69-летний мужчина  в состоянии алкогольного опьянения вышел из дома и не вернулся.

Более 8 часов спасатели из сортавальского отряда продолжали поиски, однако найти пропавшего не удалось. Была проведена проверка местности, в том числе всех ближайших водоемов, в некоторых местах – до 3-х метров глубины.

Поиски мужчины продолжаются.

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