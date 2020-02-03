Пожилой житель Карелии ушел из дома и не вернулся

Мужчина ушел из дома 29 января, сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В Питкяранстком районе в деревне Койриноя 69-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел из дома и не вернулся.



Более 8 часов спасатели из сортавальского отряда продолжали поиски, однако найти пропавшего не удалось. Была проведена проверка местности, в том числе всех ближайших водоемов, в некоторых местах – до 3-х метров глубины.



Поиски мужчины продолжаются.