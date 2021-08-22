Пожилой житель Петрозаводска лишился денег, заказывая пиццу в ресторане

Житель карельской столицы, заказывая доставку еды, наткнулся на поддельный сайт и не увидел ни денег, ни пиццы, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 66-летний горожанин и сообщил, что мошенники лишили его денег.

Мужчина в интернете нашел сайт ресторана, где можно было приобрести пиццу с доставкой. Выбрав подходящий вариант, он ввёл данные банковской карты. Тут же произошло списание — стоимость пиццы с доставкой, 595 рублей. Однако через некоторое время со счёта были списаны еще 2 тысяч рублей. Более того, пиццу так и не привезли.

Связавшись со службой доставки, житель карельской столицы узнал, что его заказ настоящему ресторану не поступал, а сайт, которым он воспользовался, оказался поддельным.

Сотрудники уголовного розыска проводят проверку по заявлению.