Пожилую женщину сбили в спальном районе Петрозаводска (ФОТО)

На Кукковке иномарка под управлением 39-летнего водителя наехала на пенсионерку.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Петрозаводске на улице Питкярантской произошло ДТП с участием пешехода.

По предварительным данным, автомобиль Renault Logan под управлением 39-летнего водителя сбил 66-летнюю женщину, переходившую проезжую часть.

Авария произошла 21 ноября в 12.07, в районе дома № 4 по улице Питкярантская.

Пенсионерка получила травмы в результате ДТП. В настоящий момент проводится проверка.