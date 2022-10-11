Пожилую женщину сбили в спальном районе Петрозаводска (ФОТО)

На Кукковке иномарка под управлением 39-летнего водителя наехала на пенсионерку.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Петрозаводске на улице Питкярантской произошло ДТП с участием пешехода.
По предварительным данным, автомобиль Renault Logan под управлением 39-летнего водителя сбил 66-летнюю женщину, переходившую проезжую часть.
Авария произошла 21 ноября в 12.07, в районе дома № 4 по улице Питкярантская.
Пенсионерка получила травмы в результате ДТП. В настоящий момент проводится проверка.
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