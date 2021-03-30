Пожилым жителям Карелии по-прежнему запрещено посещать продовольственные магазины в выходные

Главный санитарный врач Карелии Людмила Котович рекомендовала пока сохранить действующие в регионе ограничительные меры из-за коронавируса.

Однако Карелия все еще входит в десятку регионов, где среднесуточный показатель инфицирования заметно превышен, хотя и отмечается определенная тенденция к снижению еженедельной заболеваемости. В связи с этим руководитель управления Роспотребнадзора Людмила Котович рекомендовала пока сохранить действующие в регионе ограничительные меры. Оперштаб поддержал предложение сохранить противоэпидемические меры до улучшения эпидемиологической обстановки, сообщается на сайте правительства Карелии.

"Это, прежде всего, касается мер, которые призваны обеспечить безопасность лиц старше 65 лет. В том числе речь идет об ограничениях по посещению продовольственных магазинов и торговых точек, в которых одновременно представлен ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Совершать покупки в таких магазинах люди старше 65 лет могут только с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00. Это касается городов и районных центров республики", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Занятия в кружках и клубах для лиц старше 65 лет по-прежнему должны проводиться дистанционно.

Кроме того, в республике продолжают действовать ограничения на численность массовых мероприятий – не более 50 человек (за исключением мероприятий на открытом воздухе). В силе остается и ряд ограничений в сфере торговли и общепита: в магазинах площадью менее 200 кв.м. - не более одного посетителя на 10 кв. метров, в фудкортах торговых центров - не менее 4 кв. метров площади зала на каждого посетителя. Запрещено курение кальяна в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.

Ранее сообщалось, жертвами коронавируса стали еще три пожилые жительницы Карелии.