Жертвами коронавируса стали еще три пожилые жительницы Карелии

Число смертей от COVID-19 увеличилось в Карелии до 388.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в рсепублике подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Олонецкой ЦРБ скончалась 81-летняя жительница Питкяранты, в Больнице скорой медицинской помощи – 99-летняя петрозаводчанка, в Родильном доме им. Гуткина – 73-летняя жительница села Кончезеро. Все три пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 388 человек.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 86 человек. Из этого числа заболевших – 84 человека, из них 11 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Число инцицированных в республике достигло 43945 человек.

За сутки выздоровели еще 156 человек. Всего выписанных по выздоровлению 41342 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7128,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3091,6 случая, по Северо-Западу – 5466,7.

Накануне три женщины умерли от коронавируса в Карелии.