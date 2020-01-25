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Пожизненный срок: за что навсегда отправились за решетку самые страшные преступники Карелии

Новости. Криминал
09:30, 26 Января 2020
фото: pixabay.com / ErikaWittlieb
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Текст "Столицы на Онего" про самых опасных преступников Карелии, злодеяния которых потрясли общество.

Убийца из карельской столицы Антон Ипатов, которого в прессе прозвали "петрозаводским маньяком", прервал 10-летний период затишья, в течение которого судьи Карелии не вынесли ни одного приговора о пожизненном лишении свободы. Последний такой приговор до Ипатова был оглашен в 2009 году.

В январе 2020 года Следственный комитет Российской федерации отмечает девятую годовщину со дня создания. Следком занимается расследованием дел наиболее опасных преступников, к которым, в частности, относятся убийцы. По статистике ведомства, в период современной России на территории Карелии к пожизненному сроку лишения свободы были приговорены 5 человек, причем одному из них срок был впоследствии смягчен.

Примечательно, что все пожизненные приговоры в Карелии были вынесены в один исторический период - под самый финал "нулевых" годов: с 2007 по 2009 год. Исключением стал убийца девушек Антон Ипатов, осужденный в 2019 году.

Подробности читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2020-01-26 11:23:59
Враки, самые страшные преступники Карелии вовсе не сидят, вернее, сидят в кабинетах... лишь изредка кого помельче из них садят куда надо.
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