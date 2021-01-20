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Познер раскритиковал современную журналистику за пропаганду

Новости. Общество
21:30, 20 Января 2021
фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
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Телеведущий Владимир Познер порассуждал на тему своей профессии, сравнив ее с блогерской деятельностью.

Он раскритиковал современную журналистику за пропаганду. Его мысли опубликованы на сайте "Познер Online", информирует Лента.ру.

Познер отметил, что профессиональный журналист должен давать возможность своей публике самостоятельно решать, "что такое хорошо и что такое плохо". В качестве примера ведущий вспомнил свой фильм об Израиле, в котором он интервьюировал израильских и палестинских женщин, чьи сыновья были убиты сторонами противников.

"Я их сопоставил, но сам не говорил ни одного слова. Я задавал им одинаковые вопросы и показывал зрителю их вперемешку, одну — другую, одну — другую: сами решайте", — сказал Познер.

Журналист отметил, что в настоящее время его коллеги слишком часто навязывают зрителям "правильную" точку зрения. По мнению Познера, такой метод является пропагандой, от которой "люди бегут". Например, из-за советской пропаганды в прошлом веке люди слушали "Голос Америки" и "Би-би-си на русском языке", а во время перестройки перестали включать "вражеские голоса", потому что в стране появилась "своя, реальная информация".

"Теперь у нас опять пропаганда, и ее очень много. Нам все время внушают, что хорошо и что плохо. Но это не дело журналиста. Наше дело, по моему убеждению, дать возможность зрителю, читателю, слушателю самому решить, на основании информации, которую ему дает журналист — вот это наше дело", — добавил ведущий.

Познер уточнил, что его главная цель в профессии — менять точку зрения людей, предоставляя им "массу правдивой информации". Журналист пытается сделать так, чтобы его зрители понимали, что происходит, и самостоятельно делали выводы. Блогеры же, в отличие от него, стараются в первую очередь как можно больше заработать, считает ведущий.

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