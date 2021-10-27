В Петрозаводске судья Голяева вновь не пустила прессу на процесс по «делу Боднарчука»

Судья Петрозаводского городского суда Елена Голяева решила сохранить здоровье журналистов в пандемию коронавируса и закрыла им вход на громкий процесс по коррупционному делу Геннадия Боднарчука.

Елена Голяева вынесла распоряжение, согласно которому журналисты не смогут присутствовать на очередном заседании по коррупционному делу бывшего спикера Петрозаводского городского суда Геннадия Боднарчука. Голяева обосновала свои действия тяжелой эпидемиологической обстановкой по ковиду. Об этом «Столице на Онего» сообщили в суде.

Ранее судья Голяева уже запрещала присутствовать прессе на резонансном процессе по «делу Боднарчука»: в итоге репортеры не смоги попасть на первое заседание. В этой связи работники прессы пожаловались на ограничения своих прав со стороны работников суда, проявивших острую заботу о здоровье журналистов именно в период рассмотрения самого резонансного уголовного дела последних лет.

Затем прессе удалось добиться возможности присутствовать в зале заседаний, где судят Боднарчука. Однако накануне Петрозаводский горсуд ужесточил правила из-за ситуации с пандемией.

Напомним, бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, а также в превышении полномочий и злоупотреблении полномочиями в процессе получения компенсаций за командировки. В число свидетелей по громкому коррупционному делу входят известные и влиятельные персоны региона.