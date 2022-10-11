Позволить себе аренду квартиры могут только 32% семей Карелии

Карелия заняла 60 место в рейтинге доступности жилья регионов России.

Основываясь на данных Росстата, эксперты агентства РИА Рейтинг выяснили, как много домохозяйств в регионах страны могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру для семьи из четырех человек – двух взрослых и двух детей.

Согласно исследованию, только 32,3 процента семей в Карелии в 2022 году могут позволить себе снять типовую девушку. Для этого в республике необходимо иметь доход на семью больше 95,8 тысяч рублей.

В рейтинге Карелия расположилась на 60 строчке из 85, следуя за Нижегородской областью, где аренда доступна 32,5 процентам семей с доходом выше 78,2 тысяч рублей.

Регионами с самым доступным жильем стали Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа.