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Новости. Политика
12:13, 07 Июня 2018

"Праймериз "Яблока" в Москве являются продолжением ситуации с выборами в Карелии"

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Карельский политолог Олег Реут считает, что "Яблоко" основательно увязло в "разводках".

В Москве завершилось предварительное голосование по определению кандидата на выдвижение в мэры столицы от партии "Яблоко". После сортировки всех бюллетеней стало очевидно, что победу в праймериз одержал Яков Якубович, получивший 932 голоса выборщиков. Сразу после этого руководитель московского регионального отделения партии Сергей Митрохин обвинил руководство "Яблока" в "уничтожении" столичного отделения партии. Победу одержала аппаратная клика, которая недовольна тем, что московское "Яблоко" имеет свою самостоятельную позицию по политическим вопросам", – сказал он. Отвечая на уточняющий вопрос РБК, глава отделения добавил, что под "аппаратной кликой" подразумевает председателя партии Эмилию Слабунову и зампреда Николая Рыбакова.

Сложившуюся ситуацию также прокомментировал карельский политический публицист Олег Реут:

- Наблюдаемое на московских праймериз – естественное продолжение той ситуации, которая сложилась в Карелии год назад, когда "яблочники" отказались от участия в губернаторских выборах. И определить её можно в довольно простых категориях. Это – игра в договорняк. Тогда произошедшее в республике многие предпочли не заметить и информационно замять. Но, к сожалению, "Яблоко" уже основательно увязло в "разводках", вся "тонкость игры" которых девальвировала внешне производящий впечатление демократического партийно-политический проект.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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Сеня
2018-06-07 13:12:44
И говорить то о них нечего. Умела так умерла .
Инженер Брунс
2018-06-07 12:54:16
так всех учат демократии, а сами лажают на каждых выборах.
Партия уже давно лузер, а им еще не сообщили об этом.
Так за последнее время партия так себя дискредитировала, что ее разогнать надо, даже гос финансирования лишились, на одном Васином горбу не выедешь далеко
Гость
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