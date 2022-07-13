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Правила Евросоюза не позволяют полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам

Новости. Общество
20:30, 28 Июля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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В Еврокомиссии заявили, что правила Евросоюза не позволяют полностью запретить выдачу виз россиянам.

Правила Евросоюза не позволяют полностью запретить выдачу шенгенских виз российским гражданам. Об этом в четверг говорится в ответе Еврокомиссии на запрос финской газеты Helsingin Sanomat, передает ТАСС.

«Визы всегда должны быть доступны для определенных категорий. Рассмотрение визовых заявлений входит в компетенцию государств — членов [ЕС], которые должны принимать решение по каждому на индивидуальной основе», — передает издание ответ ЕК. В ней подчеркнули, что существующие правила выдачи виз «не позволяют полностью запретить их для граждан РФ».

В Брюсселе вновь заявили, что санкции ЕС «не направлены против простых россиян», но отказались сообщить, поднимался ли визовый вопрос при планировании новых ограничений.

Ранее ведущие парламентские партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз гражданам России из-за конфликта на Украине. Однако министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявила, что республика не намерена принимать такие меры, поскольку данный вопрос должен решаться на уровне Евросоюза.

Ограничения на въезд, введенные в связи с пандемией, отменены в Финляндии с 1 июля 2022 г. Страна с того же дня начала принимать заявления на получение виз от граждан РФ.

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