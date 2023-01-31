Правила перепланировки квартир могут оказаться неприятным сюрпризом для жителей Петрозаводска

Многие жители Петрозаводска, сделавшие перепланировку квартир, вероятно, даже не подозревают, что за нарушения они могут лишиться своего жилья.

Новые правила перепланировки помещений, установленные администрацией Петрозаводска, для жителей города, скорее всего, станут «хорошо забытым старым». Такой вывод напрашивается, если внимательно почитать «Порядок проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме на территории Петрозаводского городского округа». Соответствующее постановление администрации подписал 11 января глава города Владимир Любарский.

Некоторые из правил могут неприятно удивить тех, кто уже сделал перепланировку в своих квартирах. Существуют требования, которые прямо не прописаны в документе, но за их нарушения можно попасть на крупные штрафы и даже на судебные иски с требованием об изъятии и продаже квартиры.

Подробнее об этом читайте в статье: «Перепланировка квартир: можно попасть на штрафы и лишиться жилья».