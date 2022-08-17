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Правила техосмотра изменятся с 1 сентября: не нужны огнетушители, аптечки и многое другое

Новости. Общество
22:00, 23 Августа 2022
фото: Autonews.ru

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Новые правила проведения техосмотра вступят в силу с 1 сентября, когда начнет действовать соответствующее постановление правительства.

Как сообщает Autonews, документ значительно сокращает количество обязательных пунктов для проведения проверки: вместо прежних 82 пунктов специалисты будут контролировать у легковых автомобилей 55 параметров.

Хотя техосмотр для частного автотранспорта перевели на добровольную основу, в ряде случаев он остается обязательным. Например,  для всех легковых автомобилей старше четырех лет при перерегистрации на нового владельца;
при проведении тюнинга или при замене основных запчастей агрегатов.

С 1 сентября при техосмотре проверять на частных легковых автомобилях больше не будут:

 — наличие аптечки;
 — наличие огнетушителя;
 — наличие дорожного знака «Аварийная остановка»;
 — каплепадение масел и рабочих жидкостей из двигателей, коробок передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и кондиционера;
коррозии и механические повреждения трубопроводов и шлангов;
 — уровень шума выхлопной системы;
 — работу штатного противоугонного устройства;
 — вместо остаточной глубины рисунка протектора будут измерять его высоту;
 — подачу стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло.

 

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