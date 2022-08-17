Правила техосмотра изменятся с 1 сентября: не нужны огнетушители, аптечки и многое другое

Новые правила проведения техосмотра вступят в силу с 1 сентября, когда начнет действовать соответствующее постановление правительства.

Как сообщает Autonews, документ значительно сокращает количество обязательных пунктов для проведения проверки: вместо прежних 82 пунктов специалисты будут контролировать у легковых автомобилей 55 параметров.



Хотя техосмотр для частного автотранспорта перевели на добровольную основу, в ряде случаев он остается обязательным. Например, для всех легковых автомобилей старше четырех лет при перерегистрации на нового владельца;

при проведении тюнинга или при замене основных запчастей агрегатов.



С 1 сентября при техосмотре проверять на частных легковых автомобилях больше не будут:



— наличие аптечки;

— наличие огнетушителя;

— наличие дорожного знака «Аварийная остановка»;

— каплепадение масел и рабочих жидкостей из двигателей, коробок передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и кондиционера;

коррозии и механические повреждения трубопроводов и шлангов;

— уровень шума выхлопной системы;

— работу штатного противоугонного устройства;

— вместо остаточной глубины рисунка протектора будут измерять его высоту;

— подачу стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло.