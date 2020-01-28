Выбирайте подходящую для вашей пасеки медогонку

Представить пасеку без медогонки невозможно, ведь именно это оборудование позволяет превратить наполненные соты в мед.

Работа медогонки влияет на вкусовые особенности меда не меньше, чем зона его сбора. Правильно выбранное оборудование позволяет экономить силы и время пчеловода, а все виды медогонки доступны на сайте testomes.org.



Первые медогонки появились больше 150 лет назад и с тех пор прошли много модернизаций. Визуально и по принципу работу оборудования для получения меда ничем не отличаются. Все они работают, используя принцип центробежной силы и состоят из трех основных элементов:



• металлический бак;

• барабан для сот;

• система вывода жидкого меда.



Но есть отличия в системе.



Разновидности медогонок



Так как каждый вид оборудования использует центробежную силу для того, чтобы откачать мед, то внутренний барабан с кассетами необходимо привести в движение. Для этого используют либо ручную силу, либо электрический привод. Это приводит к тому, что по принципу использования привода все медогонки делятся на:



• ручные;

• электрические.



Безусловно электрический привод влияет на стоимость оборудования и дополнительные расходы, но при больших объемах меда это становится ключевым преимуществом.



Отличаются медогонки и по способу установки кассет с сотами. На данный момент есть два вида оборудования с радиальным и хордиальным размещением кассет. Если сравнивать два вида оборудования, то первый вариант выигрывает по многим показателям.



Радиальные медогонки в целом отличаются более высокой производительностью, так как позволяют одновременно разместить большее количество сот, чем в хордиальной. Особенность работы этого вида оборудования заключается в том, что в движение приходит только барабан, что увеличивает общий срок службы. Кроме того, радиальная медогонка выигрывает по такому показателю, как качество откачки, так как мед откачивается почти до сухого состояния ульевой рамки.

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