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Выбирайте подходящую для вашей пасеки медогонку

Новости. Экономика
07:15, 29 Января 2020
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Представить пасеку без медогонки невозможно, ведь именно это оборудование позволяет превратить наполненные соты в мед.

Работа медогонки влияет на вкусовые особенности меда не меньше, чем зона его сбора. Правильно выбранное оборудование позволяет экономить силы и время пчеловода, а все виды медогонки доступны на сайте testomes.org.

Первые медогонки появились больше 150 лет назад и с тех пор прошли много модернизаций. Визуально и по принципу работу оборудования для получения меда ничем не отличаются. Все они работают, используя принцип центробежной силы и состоят из трех основных элементов:

• металлический бак;
• барабан для сот;
• система вывода жидкого меда.

Но есть отличия в системе.

Разновидности медогонок

Так как каждый вид оборудования использует центробежную силу для того, чтобы откачать мед, то внутренний барабан с кассетами необходимо привести в движение. Для этого используют либо ручную силу, либо электрический привод. Это приводит к тому, что по принципу использования привода все медогонки делятся на:

• ручные;
• электрические.

Безусловно электрический привод влияет на стоимость оборудования и дополнительные расходы, но при больших объемах меда это становится ключевым преимуществом.

Отличаются медогонки и по способу установки кассет с сотами. На данный момент есть два вида оборудования с радиальным и хордиальным размещением кассет. Если сравнивать два вида оборудования, то первый вариант выигрывает по многим показателям.

Радиальные медогонки в целом отличаются более высокой производительностью, так как позволяют одновременно разместить большее количество сот, чем в хордиальной. Особенность работы этого вида оборудования заключается в том, что в движение приходит только барабан, что увеличивает общий срок службы. Кроме того, радиальная медогонка выигрывает по такому показателю, как качество откачки, так как мед откачивается почти до сухого состояния ульевой рамки.

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