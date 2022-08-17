890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в июле?
17.08.2022 15:00
Строительная компания «Баренц групп» подготовила специальное предложение для своих клиентов — ставку 3%
20.08.2022 00:01
Небольшой дождь ожидается в Карелии в воскресенье
20.08.2022 17:00
Петрозаводский университет обнаружил недобор абитуриентов
20.08.2022 14:25

Правительственный сад в Петрозаводске спрятали за надежным забором

Новости. Общество
11:29, 21 Августа 2022
фото: Столица на Онего

Новости партнеров

Журналист «Столицы на Онего» прогулялась по городу и сделала фото парков и аллей с оригинальными многообещающими названиями.

Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.

Когда власти Петрозаводска отчитываются о благоустройстве общественных территорий, большинство горожан не всегда представляют, о каком конкретном парке или сквере идет речь. Названия объектов, которые должны стать частью комфортной городской среды, людям неизвестны.

Мимо здания правительства Карелии, например, ежедневно проходят тысячи петрозаводчан и гостей города. Но все ли догадываются, что рядом со зданием на Ленина, 19 есть сад? А вдоль проспекта Ленина, между домами 19 и 21, располагается не простой, а Правительственный сад. На вид он довольно скромный, но находится за надежной оградой. Так что доступ к нему простым смертным закрыт.

Представители МВД в Карелии в Петрозаводске позволяют горожанам любоваться двумя «своими» рекреационными зонами. Милицейский сквер находится у ведомственной поликлиники на улице Кирова, 18. Сквер Российской полиции прячется в тихом месте — недалеко от морга на улице Федосовой у реки Неглинка.

Госавтоинспекция Карелии тоже поставила свою точку на карте города, разбив к своему 60-летию Аллею Безопасности дорожного движения. Через дорогу от здания ГИБДД на улице Ленинградской даже камень с названием установили, но деревья здесь расти не спешат.

Где найти парк Мира, чтобы отдохнуть под сенью деревьев, и как попасть на пляж у Французских прудов, читайте в материале Натальи Соколовой «От Цыганской горки до Аллеи Согласия».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2022, 00:10
Когда мед становится ядом: пчеловод рассказал об опасности
14.08.2022, 15:57
ПетрГУ столкнулся с проблемой недобора абитуриентов
18.08.2022, 06:40
Леонид Белуга планирует построить гостиницу со спа-центром на месте бывшего лагеря в Карелии
17.08.2022, 08:05
Новый металлургический комбинат может появиться в Карелии
14.08.2022, 16:25
Синоптики рассказали, какая погода придет в Карелию на следующей неделе
17.08.2022, 09:02
Минздрав Карелии назвал симптомы нового штамма коронавируса

Чтиво

18.08.2022 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.