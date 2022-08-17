Правительственный сад в Петрозаводске спрятали за надежным забором

Журналист «Столицы на Онего» прогулялась по городу и сделала фото парков и аллей с оригинальными многообещающими названиями.

Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.

Когда власти Петрозаводска отчитываются о благоустройстве общественных территорий, большинство горожан не всегда представляют, о каком конкретном парке или сквере идет речь. Названия объектов, которые должны стать частью комфортной городской среды, людям неизвестны.

Мимо здания правительства Карелии, например, ежедневно проходят тысячи петрозаводчан и гостей города. Но все ли догадываются, что рядом со зданием на Ленина, 19 есть сад? А вдоль проспекта Ленина, между домами 19 и 21, располагается не простой, а Правительственный сад. На вид он довольно скромный, но находится за надежной оградой. Так что доступ к нему простым смертным закрыт.

Представители МВД в Карелии в Петрозаводске позволяют горожанам любоваться двумя «своими» рекреационными зонами. Милицейский сквер находится у ведомственной поликлиники на улице Кирова, 18. Сквер Российской полиции прячется в тихом месте — недалеко от морга на улице Федосовой у реки Неглинка.

Госавтоинспекция Карелии тоже поставила свою точку на карте города, разбив к своему 60-летию Аллею Безопасности дорожного движения. Через дорогу от здания ГИБДД на улице Ленинградской даже камень с названием установили, но деревья здесь расти не спешат.

Где найти парк Мира, чтобы отдохнуть под сенью деревьев, и как попасть на пляж у Французских прудов, читайте в материале Натальи Соколовой «От Цыганской горки до Аллеи Согласия».