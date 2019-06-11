Правительство Финляндии рассмотрит возможность открытия нового МАПП "Париккала-Сювяоро"

Финское правительство планирует рассмотреть возможность открытия погранперехода Париккала на карельском участке границы для международного движения.

Как пишет Yle, в регионах Южное Саво и Южная Карелия уже давно предлагали сделать Париккала обычным пропускным пунктом. Пока через этот погранпункт в основном перевозят товары, в первую очередь древесину, но обычное пассажирское движение там не осуществляется. Тем не менее, для многих жителей Карелии это самый короткий путь до Хельсинки. Реконструированная трасса Ихала — Райвио — госграница была торжественно открыта в 2015 году. Она связала магистраль Санкт-Петербург — Петрозаводск и пункт пропуска Сювяоро — Париккала на границе России и Финляндии.

Открытие пограперехода для международного движения могло бы принести мунипалитету Париккала и ближайшему к нему городу Савонлинна дополнительный доход за счет туристов. С тем же предложением в позапрошлом году выступала и российская сторона, однако финские власти не сочли тогда вопрос актуальным, напоминает Yle.

"По данным проведенного в прошлом году анализа, открытие пограничного пункта Париккала-Сювяоро принесла бы к 2030 году Восточной Финляндии доход от туризма в размере 80 миллионов евро. Инвестиции в погранпукнт, согласно анализу, должны составить 22 миллиона евро. На эти деньги необходимо построить новые здания, поскольку сейчас на границе расположена лишь неприметный деревянный домик, не приспособленный для пропуска большого потока людей", - пишет Yle.

Дополнительная финансовая нагрузка ляжет также на погранслужбу в случае открытия Париккала. Согласно оценкам ведомства, если ежегодно через пункт будет проезжать от полумиллиона до миллиона туристов, то за пять лет дополнительные траты дойдут до 70 миллионов евро. В первую очередь денег потребует дополнительный персонал: погранслужба считает, что в течение пяти лет ей понадобятся 66 новых сотрудников.