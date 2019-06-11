Подписаться
Новости. Общество
08:05, 11 Июня 2019
фото: Kari Kosonen / Yle

Правительство Финляндии рассмотрит возможность открытия нового МАПП "Париккала-Сювяоро"

Загрузка...

Финское правительство планирует рассмотреть возможность открытия погранперехода Париккала на карельском участке границы для международного движения.

Как пишет Yle, в регионах Южное Саво и Южная Карелия уже давно предлагали сделать Париккала обычным пропускным пунктом. Пока через этот погранпункт в основном перевозят товары, в первую очередь древесину, но обычное пассажирское движение там не осуществляется. Тем не менее, для многих жителей Карелии это самый короткий путь до Хельсинки. Реконструированная трасса Ихала — Райвио — госграница была торжественно открыта в 2015 году. Она связала магистраль Санкт-Петербург — Петрозаводск и пункт пропуска Сювяоро — Париккала на границе России и Финляндии.

Открытие пограперехода для международного движения могло бы принести мунипалитету Париккала и ближайшему к нему городу Савонлинна дополнительный доход за счет туристов. С тем же предложением в позапрошлом году выступала и российская сторона, однако финские власти не сочли тогда вопрос актуальным, напоминает Yle.

"По данным проведенного в прошлом году анализа, открытие пограничного пункта Париккала-Сювяоро принесла бы к 2030 году Восточной Финляндии доход от туризма в размере 80 миллионов евро. Инвестиции в погранпукнт, согласно анализу, должны составить 22 миллиона евро. На эти деньги необходимо построить новые здания, поскольку сейчас на границе расположена лишь неприметный деревянный домик, не приспособленный для пропуска большого потока людей", - пишет Yle.

Дополнительная финансовая нагрузка ляжет также на погранслужбу в случае открытия Париккала. Согласно оценкам ведомства, если ежегодно через пункт будет проезжать от полумиллиона до миллиона туристов, то за пять лет дополнительные траты дойдут до 70 миллионов евро. В первую очередь денег потребует дополнительный персонал: погранслужба считает, что в течение пяти лет ей понадобятся 66 новых сотрудников.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.06.2019, 09:30
В Карелии пенсионерка повстречала медведей во время прогулки
05.06.2019, 14:54
Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж"
05.06.2019, 11:19
Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов
08.06.2019, 18:30
Приставам устроили публичную порку за "Невский пассаж"
06.06.2019, 15:23
Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей
08.06.2019, 15:17
СРОЧНО: Ливни, грозы и шквалистый ветер надвигаются на Карелию

Аналитика

10.06.2019 11:20
Обществоведение
"Версия Куприянова не подтверждается документально" 1
История о том, как бывший коммунистический руководитель Карелии спас карелов от депортации, выдумана самим партийным вождем?
Лето: время жарить
10.06.2019 09:35
"Кареллеспром" подводит итоги 8
07.06.2019 17:39
Где-то в хвосте 1
07.06.2019 11:54
В одном стиле: вывески на фасадах будут единообразными 1
06.06.2019 13:09
Вся аналитика

Чтиво

10.06.2019 15:50
Личное мнение
Стела "Город воинской славы" оказалась дороже "Дерева дружбы" 1
Администрация Петрозаводска готова снести памятный знак вместе с Аллеей городов-побратимов ради типовой колонны?
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
10.06.2019 09:39
Услуги "Ростелекома" привлекают туристов в Карелию
05.06.2019 12:44
В Карелии за неделю зафиксировали 400 укусов клещей!
05.06.2019 11:40
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»