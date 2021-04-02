Правительство изменило требования к заселению детей в гостиницы

Правительство РФ отменило требование о нотариальном согласии родителей при заселении детей в гостиницы, сообщает пресс-служба кабмина.

"Требование о предъявлении нотариально заверенного согласия родителей при заселении детей в гостиницу исключат из правил предоставления гостиничных услуг. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Отмечается, что решение связано с тем, что непродолжительные детские поездки часто сопоставимы по стоимости с услугами нотариуса. Кроме того, такое условие превращалось в помеху, если ребенок путешествовал не с родителями, а, например, с близкими родственниками.

Теперь же от несовершеннолетнего при заселении будет требоваться только письменное согласие одного из законных представителей, которое составляется в свободной форме. При этом возможность оформления нотариального согласия также сохраняется.

Отмечается, что принятое решение упростит организацию турпоездок для детей, избавит родителей от необоснованных временных и финансовых затрат.