Правительство Карелии и РФФИ потратят 2 млн рублей на поддержку научных проектов

Министерство экономического развития Карелии завершило отбор научных проектов, которые получат финансирование в рамках соглашения между правительством республики и Российским фондом фундаментальных исследований.

Поддержку получат ученые ПетрГУ и Карельского филиала РАН на исследования в областях экономики, развития интернета, земледелия, лесного сектора.

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