12:40, 21 Декабря 2018
Правительство Карелии и РФФИ потратят 2 млн рублей на поддержку научных проектов
Новости по теме
Загрузка...
Министерство экономического развития Карелии завершило отбор научных проектов, которые получат финансирование в рамках соглашения между правительством республики и Российским фондом фундаментальных исследований.
Поддержку получат ученые ПетрГУ и Карельского филиала РАН на исследования в областях экономики, развития интернета, земледелия, лесного сектора.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
19.12.2018, 15:08
14.12.2018, 14:37
19.12.2018, 12:48
16.12.2018, 11:37
15.12.2018, 10:46
Аналитика
20.12.2018 12:45
Обществоведение
"Столица на Онего" разбиралась в ситуации с записью детей в первые классы школ Петрозаводска.
19.12.2018 15:52
19.12.2018 12:48
17.12.2018 10:45
14.12.2018 14:37
Чтиво
20.12.2018 12:58
Личное мнение
Обратят ли в Карелии внимание на поступок новгородского губернатора?
20.12.2018 11:32
14.12.2018 12:32
14.12.2018 09:46
Медиа
18.12.2018 16:19
Опрос
Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?
Комментарии