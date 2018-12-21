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Новости. Общество
12:40, 21 Декабря 2018
фото: commons.wikimedia.org/Игорь Георгиевский

Правительство Карелии и РФФИ потратят 2 млн рублей на поддержку научных проектов

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Министерство экономического развития Карелии завершило отбор научных проектов, которые получат финансирование в рамках соглашения между правительством республики и Российским фондом фундаментальных исследований.

Поддержку получат ученые ПетрГУ и Карельского филиала РАН на исследования в областях экономики, развития интернета, земледелия, лесного сектора. 

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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