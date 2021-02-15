Правительство Карелии намерено разработать проект строительства моста в Соломенном

На эти цели в региональной инвестиционной программе заложено 60 миллионов рублей.

В ближайшие несколько лет власти Карелии намерены разработать проектно-сметную документацию на строительство моста через пролив Логмозерский в петрозаводском микрорайоне "Соломенное", где сейчас действует понтонная переправа. Средства на эти цели заложены в региональной адресной инвестиционной программе на 2021 и плановый период 2022-2023 гг., которую утвердило республиканское правительство в феврале. Объем финансирования работ в 2021 году определен в 10 миллионов рублей, а в 2022 и 2023 годах – еще по 25 миллионов.

О том, какие еще объекты попали в программу, читайте в статье "Государство как инвестор".