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Правительство Карелии намерено разработать проект строительства моста в Соломенном

Новости. Экономика
09:31, 16 Февраля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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На эти цели в региональной инвестиционной программе заложено 60 миллионов рублей.

В ближайшие несколько лет власти Карелии намерены разработать проектно-сметную документацию на строительство моста через пролив Логмозерский в петрозаводском микрорайоне "Соломенное", где сейчас действует понтонная переправа. Средства на эти цели заложены в региональной адресной инвестиционной программе на 2021 и плановый период 2022-2023 гг., которую утвердило республиканское правительство в феврале. Объем финансирования работ в 2021 году определен в 10 миллионов рублей, а в 2022 и 2023 годах – еще по 25 миллионов.

О том, какие еще объекты попали в программу, читайте в статье "Государство как инвестор". 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-16 13:13:05
Можно строить только с деньгами из Российской Федерации. На свои - шиш.
Валентин Сергеев
2021-02-16 10:33:31
Вот Это -Первоочередной Объект, а не новый домище налоговой! Проведите , если сомневаетесь общественные слушания!
David.
2021-02-16 11:41:11
Валентин Сергеев, Они действующие аварийные мосты починить не могут, а тут новый...
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