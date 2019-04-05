Правительство Карелии не комментирует претензии РПЦ на бывший Дом офицеров в Петрозаводске

Карельская митрополия публично объявила о своих претензиях после того, как республиканские власти выделили 90 миллионов рублей на капитальный ремонт объекта культурного наследия.

Самый главный вопрос, который возникает всякий раз, когда Русская православная церковь заявляет о претензиях на объект культурного наследия, давно утративший религиозное значение – почему реституция в нашей стране касается только церкви? Почему потомкам раскулаченных крестьян не возвращают прежние владения их дедов и прадедов, а наследникам российского купечества – их реквизированные большевиками торговые ряды и особняки? Почему, в конце концов, КПРФ не может претендовать на бывшее имущество КПСС, отобранное у коммунистов после развала Советского Союза?

В конце марта секретарь главы Карельской митрополии РПЦ Константин Павлюченко заявил в интервью ГТРК "Карелия" о необходимости передачи церкви бывшего Дома офицеров в Петрозаводске, здание которого было построено незадолго до Октябрьской революции для местного архиерея. Интересно, что это заявление представителя Карельской митрополии появилось в эфире государственного телеканала тогда, когда республиканские власти выделили 90 миллионов рублей на капитальный ремонт разваливающегося памятника, который на протяжении нескольких лет стоял фактически бесхозным. Однако правительство Карелии пока никак не прокомментировало слова иерея.

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