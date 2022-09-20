Правительство Карелии одобрило проект бюджета на 2023 год

На следующий год в Карелии запланирован дефицитный бюджет.

Правительство Карелии одобрило основные характеристики проекта бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом сообщили в Минфине республики.

Доходы в сумме 75 миллиардов 880 миллионов рублей будут меньше, чем расходы — 79 миллиардов 673 миллионов рублей. Таким образов, в бюджете на следующий год предполагается дефицит, который составит 3 миллиарда 793 миллиона рублей.

При этом в долгосрочной перспективе прогнозируется увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета — с 45, 99 миллиарда рублей в 2023 году до 57,80 миллиарда рублей в 2025 году.

Правительство предусмотрело объем федеральных дотаций и целевых межбюджетных трансферов на уровне 29,9 миллиарда рублей в 2023 году.

В последующие годы предполагается уменьшение безвозмездных поступлений. Ожидается, что они будут в районе 18 миллиардов рублей.

Также в бюджете на 2024 год предусмотрен профицит бюджета — плюс 1, 93 миллиарда рублей, а в 2025 году — вновь дефицит в сумме 2, 09 миллиарда рублей.