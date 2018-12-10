Правительство Карелии передает в федеральную собственность бывшие здания природного парка "Валаамский архипелаг"

Здания находятся на Оборонном острове, где хозяйничает Валаамский монастырь.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о передаче в федеральную собственность четырех нежилых зданий, расположенных на Оборонном острове Валаамского архипелага в Ладожском озере. В настоящее время эти здания находятся в распоряжении карельского бюджетного учреждения "Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения", созданного на базе природного парка "Валаамский архипелаг".

Как говорится в губернаторском распоряжении, этот документ подготовлен в соответствии с Указом президента РФ от 12 июля 1992 года № 760 "О Валаамском архипелаге и Спасо-Преображенском Валаамском монастыре". Напомним, указ экс-президента РФ Бориса Ельцина предусматривал передачу земель и лесов Валаамского архипелага в безвозмездное и бессрочное пользование Русской православной церкви. Отдел по управлению природным парком в Дирекции особо охраняемых природных территорий Карелии был ликвидирован в 2017 году.